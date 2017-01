Een WK met 48 teams: is dat wel een goed idee?

De kogel is door de kerk: de FIFA heeft het voorstel van Gianni Infantino om vanaf 2026 een WK met 48 landen te spelen unaniem goedgekeurd. Maar is dat nu een goed of een slecht idee?

FIFA-preses Gianni Infantino countert de kritiek van de Europese clubs dat een WK met 48 teams in een al overvolle kalender geen goed idee zou zijn. Het maximum aantal wedstrijden per land blijft onveranderd (7) en het toernooi zou niet langer duren dan in de huidige formule met 32 teams, zo zegt de machtigste man in het mondiale voetbal.

Hoe ziet zo'n WK met 48 landen er dan uit? Vrij eenvoudig: de eerste ronde wordt afgewerkt in 16 poules van drie landen. Elk land zal daarin twee wedstrijden spelen. Alleen de laatste van elke groep valt af waardoor er in de volgende ronde nog 32 landen overblijven. Vanaf dan zitten we in de knock-outfase. Verliezen betekent onherroepelijk de uitschakeling. Het land dat vijf keer op rij wint na de groepsfase is de nieuwe wereldkampioen.

Afspraken

Het eerste grote probleem dat opdoemt in dit scenario is dat van de laatste groepsmatch. Sinds het WK 1982 en het bedrog van Gijon, waarbij Oostenrijk en West-Duitsland het in hun derde poulewedstrijd op een akkoordje gooiden en allebei doorstootten naar de tweede ronde, heeft de FIFA ervoor gezorgd dat de laatste groepswedstrijden op hetzelfde moment worden gespeeld.

In een poule met maar drie landen kan dat niet en dat nodigt uit tot afspraken en competitievervalsing. Stel: Team A wint zijn eerste wedstrijd van Team B. Nadien speelt Team B gelijk tegen Team C. In de laatste groepsmatch tussen Team A en Team C is een gelijkspel voor beide landen gunstig: Team A is zeker van groepswinst, Team C stoot als tweede eveneens door naar de volgende ronde. De FIFA overweegt om dit euvel op te lossen door na een gelijkspel in de poulefase over te gaan naar strafschoppen. Gekker hoeft het echt niet te worden.

Kleine landen

Er zullen dus 48 landen deelnemen aan het WK 2026, dat wil zeggen 16 landen extra (oftewel +50%) tegenover het WK in zijn huidige formule. Welke landen zullen dat zijn? Zoals het er nu naar uitziet worden dat er 16 uit Europa (momenteel nog maar 13), Afrika krijgt er 9 (5), Azië 8,5 (4,5), Zuid-Amerika 6 (4,5), Noord- en Midden-Amerika 6,5 (3,5), Oceanië 1 (0,5) en het gastland (1).*

Als we de huidige FIFA-ranking als maatstaf nemen, wil dat zeggen dat landen als Oezbekistan, Congo, Burkina Faso, Panama, en zelfs Curaçao in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid zullen deelnemen aan een WK. Op het voorbije WK in Brazilië geraakte er overigens geen enkel land uit Azië voorbij de poulefase. Ook de Afrikaanse en Noord-Amerikaanse landen spelen vaak maar een bijrol op zo'n groot toernooi. Meer landen betekent echter een grotere afzetmarkt en meer inkomsten. Het zou de FIFA per toernooi meer dan 1 miljard euro extra kunnen opbrengen.

* 0,5 staat voor landen die zich moeten kwalificeren via intercontinentale play-offs