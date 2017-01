Afscheid van een icoon: veelvuldig Rode Duivel overleden

Foto: © photonews

Slecht nieuws bereikte onze redactie deze morgen. François 'Swat' Van der Elst heeft de hartaanval die hij op nieuwjaarsdag kreeg niet overleefd. Woensdagmorgen is hij overleden. Maar wat bracht de ex-international aan ons land?

Van der Elst moest op nieuwjaarsdag lang gereanimeerd worden en werd opgenomen in Aalst. Zijn toestand bleef kritiek, woensdagmorgen is de 62-jarige ex-Rode Duivel overleden in Aalst.

François Van der Elst werd in Opwijk geboren in het jaar 1954 en in zijn jeugd toonde hij meteen zijn talent. Ook zijn jongere broer Leo was een verdienstelijk voetballer, beiden zouden ook Rode Duivel worden.

Al snel werd François eerst Frans en later zelfs gewoon Swat. De middenvelder werd steeds vaker naar buiten gedreven en zou zijn grootste successen boeken als rechtsbuiten.

44 keer was hij Rode Duivel, daarin scoorde hij 14 doelpunten. Hij speelde de EK-finale tegen West-Duitsland en boekte bij RSC Anderlecht ook grote successen. Zo won hij de Europacupfinale tegen West Ham United - waarin hij twee keer scoorde. In acht seizoenen bij paars-wit groeide hij uit van een 18-jarige jongeling tot een 26-jarige man. Meer dan 80 keer trof hij raak voor paars-wit.

Swat was ook een van de eerste exoten die ons land kende, want in 1980 trok hij naar de USA. Daar werd hij kampioen met NY Cosmos. Hij keerde nog terug naar België en speelde nog enkele jaren bij Lokeren, tot een beenbreuk een einde aan zijn carrière maakte.

Twee Europacups, Twee Europese Supercups, 2 landstitels, 4 Belgische bekers, Amerikaans kampioen én zelfs de trofee voor sportverdienste in 1978: François 'Swat' Van der Elst was een van de groten die ons land heeft voortgebracht.

We willen de familie en vrienden van Swat veel sterkte toewensen in deze donkere tijden. Rust zacht, Swat!