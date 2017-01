De kant van Anthony Vanden Borre die weinigen kennen: "Grote broer" en sociaal geëngageerd

Foto: © Photonews

Nu het zeker lijkt dat Anthony Vanden Borre zijn voetbalcarrière stopt, komen er van alle kanten meningen. Veel daarvan focussen op wat er allemaal misliep in zijn leven en wat hij zelf deed om het te doen mislukken. Maar er is ook een kant aan Vanden Borre die weinigen kennen.

Ga het quasi elke jeugdspeler van Genk of Anderlecht vragen en ze zullen je allemaal hetzelfde antwoord geven: 'Vanden Borre was als een grote broer voor ons'. Schuif even al de capriolen die hij op zijn conto heeft opzij en kijk naar de man met het enorm grote hart.

Vanden Borre zet zich in voor Brusselse jeugd

Er zijn veel vooroordelen over Vanden Borre, maar over het menselijk aspect mag en kan er niet gediscussieerd worden. Vanden Borre wierp zich vrijwillig op voor het project dat Anderlecht op poten zette om Brusselse jongeren te helpen. Een project waar hij tot de dag van vandaag nog steeds peter van is.

Vanden Borre is ook de man die - toen hij pas weer bij Anderlecht kwam piepen en fysiek nog niet op punt stond - ging meelopen voor 'tous à bord'. Een solidariteitsproject dat kinderen een doel in hun leven wou geven. Voor geen enkele actie moest hem twee keer de vraag gesteld worden. Vanden Borre is immers zelf een kind van de straat, die anderen wil behoeden voor de fouten die hij maakte.

Zo nam hij bij Anderlecht afscheid deze zomer, maar niet zonder eerst nog Idrissa Doumbia, die met dezelfde 'het gaat wel lukken'-mentaliteit door het leven stapt, te waarschuwen niet zijn pad op te gaan.

Een grote broer, een man vol zachtheid - Andy Kawaya

Toen hij bij de beloften van Anderlecht aan de slag ging, eerst om competitieritme op te doen, daarna om zich bezig te houden omdat hij niet meer welkom was bij de A-kern, was hij de natuurlijke leider van die groep. Iedereen volgde hem, niet omwille van zijn naam, wel omdat hij voor eenieder tot het uiterste zou gegaan hebben.

Andy Kawaya verwoordde het op Twitter: "Wat men ook van hem zegt, hij is een echte, een grote broer en een man vol zachtheid. Ik hoop dat het nieuws niet bevestigd wordt, maar bedankt voor alles!" Daarmee had hij dan ook alles gezegd...