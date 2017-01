Collega-doelman springt in de bres voor Roef die zijn plaats bij Anderlecht kwijtspeelde: "Men heeft hem te streng aangepakt"

Foto: © photonews

Davy Roef begon het seizoen onder de lat bij Anderlecht, maar raakte zijn basisplaats na verloop van tijd kwijt aan Frank Boeckx. De overgang van de ervaren Silvio Proto naar de jonge Roef liet zich voelen in het Astridpark.

De prestaties van Roef werden voortdurend onder het vergrootglas gelegd. "Ik vind dat men zeer streng is voor roef", springt Nicolas Penneteau, doelman in Charleroi, bij Sport/Voetbalmagazine in de bres voor zijn collega.

"Er wordt geen rekening gehouden met alle parameters", vindt Penneteau. "Hij heeft bijvoorbeeld met enorm veel onuitgegeven verdedigingen gespeelde, terwijl de vier man voor mij bijna altijd dezelfde zijn. Wij hebben automatismen en dat helpt me ook bij het anticiperen op de kwaliteiten of de gebreken van mijn verdedigers."

Charisma

"Ik denk dat Roef talent heeft en dat hij stelselmatig zal bevestigen. Misschien zal hij met de ervaring meer charisma krijgen, want dat is niet altijd aangeboren", besluit Penneteau.