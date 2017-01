'Belgische topclub blijft ambitieus en gaat nu ook shoppen bij ... PSG!'

Foto: © photonews

Paris Saint-Germain heeft met Thomas Meunier een Belg in loondienst lopen, maar aan uitgaande zijde zouden ze zich willen ontdoen van een speler. Daarbij komt een Belgische topclub ook in beeld. En het zou niet de eerste keer zijn dat een Belgische club hem (bijna) beet heeft.

Club Brugge wil er Ongenda graag bijhebben. Hij kan zowel op de flank als diep in de spits aan de slag, waardoor hij het polyvalente profiel heeft waar ze bij blauw-zwart zo van houden.

Le Parisien weet van de interesse van Club Brugge in de aanvaller, al zijn er nog verschillende andere clubs uit Nederland en Frankrijk die er hem ook wel willen bij hebben.

Opmerkelijk: begin september 2015 was Ongenda eigenlijk rond met Sporting Charleroi, maar de papierwinkel raakte niet tijdig in orde en zo vond de transfer uiteindelijk toch niet plaats. Daarna kreeg Ongenda alsnog kansen bij PSG, waardoor zijn marktwaarde intussen flink is gestegen;