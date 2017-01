Directeur FC Barcelona ontslagen na controversiële uitspraken over Lionel Messi

Foto: © Photonews

FC Barcelona heeft met onmiddellijke ingang één van zijn directeurs ontslagen. Pere Gratacos heeft de bons gekregen nadat hij enkele controversiële uitspraken over Lionel Messi had gedaan.

Gratacos kreeg heel wat kritiek na zijn uitspraken over de Argentijnse ster. De directeur had voor de loting van de kwartfinales van de Copa del Rey, de Spaanse beker, gezegd dat Messi nooit zo goed zou zijn zonder zijn ploegmaats. "Messi is heel belangrijk, maar zou nooit zo goed zijn zonder Neymar, Suarez, Iniesta en co", klonk het.

Eerder deed Gratacos ook al enkele uitspraken over de onderhandelingen van het loon van Messi. Maar de Spaanse topclub heeft dus een drastisch besluit genomen over één van de architechten van de gerenommeerde jeugdopleiding. Gratacos werd ontslagen, maar blijft wel verantwoordelijk voor de bouw van de gloednieuwe jeugdacademie.