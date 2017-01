Teruggrijpen naar de Limburgse roots bij Genk: dit is waarom

Racing Genk heeft sinds de komst van Albert Stuivenberg wel nog meer wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn Jos Daerden en Guy Martens teruggekeerd bij de ploeg. Niet enkel een wissel om een frisse doorstart te maken, maar ook met een plan.

Beiden zitten stevig met hun voeten verankerd in de Limburgse klei. Daerden, afkomstig uit Tongeren, moet Stuivenberg met raad en daad bijstaan over wat Genk betekent in het Limburgse. Hij moet er ook voor zorgen dat er weer meer talenten uit de eigen omgeving gaan doorstromen. Een deel van zijn takenpakket bestaat er uit om te overleggen met de jeugdafdelingen en ook regelmatig de wedstrijden van de beloften te gaan bekijken.

Zo moeten jonge talenten sneller doorstromen en ook hun kans krijgen. Maar de generatie van 2011 is nog steeds het voorbeeld. Toen braken gelijktijdig Vossen, Ogunjimi, Courtois, De Bruyne en Hubert door. Zoiets willen ze terug zien gebeuren om het transferbudget te kunnen spenderen aan één of twee gerichte aankopen.

Uitgaven beperken

Daarom ook de terugkeer van Guy Martens, die intussen ook gezien heeft hoe ze het in Azië aanpakken. Martens blijft de architect van de vele jonge doelmannen die uit de school van Genk zijn doorgestroomd. Maar ook Martens zal met meer dan enkel de doelmannen bezig zijn. Ook hij moet de rest van de jeugd begeleiden en bekijken. De laatste jaren gaf Genk heel veel uit aan transfers, maar dat willen ze weer terugschroeven.

Met Dimitri De Condé, Pierre Denier, Guy Martens en Jos Daerden is de 'verlimburging' alvast zwaar ingezet.