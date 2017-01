Waar loopt het dit seizoen mis voor OHL? 'Bestuur onder druk na transferpolitiek'

Oud-Heverlee Leuven zakte vorig seizoen uit de hoogste afdeling naar 1B. Maar het ziet er niet naar uit dat de Leuvenaars volgend seizoen opnieuw op het hoogste niveau zullen spelen. Waar loopt het mis bij OHL?

OHL liep vorige zondag tegen een pijnlijke 4-0 nederlaag aan op bezoek bij Union. Koploper Roeselare en Lierse zijn al lang gaan vliegen, het wordt opletten dat OHL nog bij de eerste vier kan eindigen dit seizoen. De club uit Vlaams-Brabant kon tot dusver slechts 5 wedstrijden winnen, wat toch wel dramatisch is.

Enkel tegen Cercle Brugge en Tubeke werd al de volle buit gepakt. Tegen de vijf andere ploegen in 1B (Lommel, Antwerp, Union, Lierse en Roeselare) kon OHL nooit de drie punten pakken. De Leuvense fans uitten al langer hun ongenoegen over het sportieve beleid van de club en dat was ook na zondag niet anders.

Het vertrek van Bostock en Croizet werd nauwelijks opgevangen...

Er werd de supporters voor het seizoen een competitieve ploeg beloofd, maar het is net daar waar het schoentje knelt. Er kwam te weinig kwaliteit bij om de vertrokken spelers te vervangen. Niet onlogisch, want namen als Yohan Croizet, John Bostock, Jordan Remacle en Leandro Trossard namen afscheid van den Dreef.

Beloftes niet nagekomen

Het bestuur is de beloftes tegenover de fans niet nagekomen, ondanks de hoge abonnementsprijzen. Het Leuvense bestuur komt zo meer en meer onder druk te staan, want de Leuvense fans willen meer zien dan overwinningen tegen Cercle Brugge en Tubeke.

Met Nikola Storm en Laurent Henkinet werden er tijdens de winterstop dan toch al twee spelers met enige naam en faam aangetrokken. Maar de Leuvense fans blijven nog steeds fan van Gillekens als sluitstuk. Ook Njengo Mandeng maakte de overstap van Dessel Sport. Benieuwd of dat voor een Leuvense kentering kan zorgen...