Franse topclub OSC Lille komt in handen van Luxemburse zakenman, ook Coucke neemt afscheid

De Franse topclub OSC Lille is aan een teleurstellend seizoen bezig in de Ligue 1. De ex-club van Eden Hazard staat slechts 12e. Maar vandaag kwam er nog opvallend nieuws, want voorzitter Michel Seydoux heeft de club verkocht.

Voorzitter Michel Seydoux heeft de club verkocht aan zakenman Gérard Lopez. De Luxemburger is de voormalige eigenaar van F1-team Lotus, maar trachtte wel eerder om concurrent Olympique Marseille over te nemen. Na enkele maanden onderhandelen zijn beide heren het dus eens geworden over de prijs.

Seydoux zal dan wel geen voorzitter meer zijn, toch zal hij nog steeds een prominente rol in de club hebben. Ook aandeelhouder Marc Coucke had nog iets te zeggen op sociale media. "Het wordt mijn laatste match als aandeelhouder van Lille. Ik blijf een groot supporter van deze club. Bedankt voor de mooie jaren", aldus Coucke.

Ce soir aussi mon dernier match comme actionnaire du @losclive.

Bonne chance Mr Lopez!

Et je reste grand supporter #allezleLOSC — Marc Coucke (@CouckeMarc) 13 januari 2017