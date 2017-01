Voormalig talent van Anderlecht trekt dit weekend met Dender naar het Kiel: "Tevreden van het niveau"

Amateurclub Dender heeft sinds oktober een voormalige jeugdspeler van Anderlecht in de rangen. Een groot talent dat door talloze blessures nooit de stap naar het eerste elftal heeft kunnen zetten. René Sterckx tekent nu de lijnen uit in eerste amateur en trekt morgen naar het Kiel.

In 2010 veroverde de beloften van Anderlecht onder leiding van Johan Walem de titel. Maar de talentvolle middenvelder miste toen al een groot deel van het seizoen met een knieblessure. Zijn blessuregevoeligheid heeft er voor gezorgd dat hij geen enkele minuut in het eerste elftal van paars-wit heeft gespeeld. Sterckx werd uitgeleend aan Zulte Waregem en Waasland-Beveren en belandde via Cercle Brugge in oktober bij Dender.

"Of ik zonder die blessures nog in eerste klasse had gespeeld? Dat is moeilijk te zeggen", geeft René Sterckx y Calle aan in een gesprek met Voetbalkrant. "Als jonge speler kan je natuurlijk nog veel progressie maken. Door die vele blessures had ik moeite om een stap hogerop te zetten."

Promotie wordt hoe dan ook moeilijk want Beerschot heeft al een mooie bonus op de andere ploegen.

Ambitieus met Dender

"Intussen ben ik volledig fit. Ik voel me fysiek erg sterk en ben tevreden met het niveau dat ik haal bij Dender", zegt Sterckx. De bijna 26-jarige Brusselaar tekende pas in oktober een contract bij de Oost-Vlaamse amateurclub. "Omdat ik bij Cercle niet veel had gespeeld, vond ik niet meteen een geschikte club. Maar Dender gaf mij deze mooie kans en ik heb nog geen spijt gehad van mijn beslissing om wat lager te gaan spelen."

Dender staat momenteel vijfde in de hoogste amateurafdeling. "Maar de ambitie van de ploeg is om bij de eerste vier te eindigen zodat we kunnen deelnemen aan de play-offs. Promotie wordt hoe dan ook moeilijk want Beerschot heeft al een mooie bonus op de andere ploegen", weet Sterckx. "Maar deze club wil ten laatste binnen drie jaar ook de sprong naar 1B wagen. Met twee of drie versterkingen erbij moet dat lukken."

Sterckx droomt zelf nog steeds van eerste klasse. "Ik ben nog altijd maar 25 en hoop om terug hogerop te spelen. Dat is toch logisch als je ambitieus bent? Maar ik voel me nu heel goed bij Dender. We hebben een goede ploeg en proberen mooi voetbal op de mat te brengen", besluit Sterckx. Beerschot-Wilrijk is gewaarschuwd. De heenwedstrijd eindigde op 0-2 voor de Antwerpenaren.