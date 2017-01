Opnieuw oproep om bekerformat te wijzigen: "Er zouden jongens ontdekt worden, maar misschien moeten ze eerst zwart geverfd worden"

KV Mechelen speelde deze 4-4 gelijk tegen tweede amateurligaclub Rupel Boom. En het was niet dat Malinwa met een B-ploeg aantrad. Voor Urbain Spaenhoven, trainer van Rupel Boom, het bewijs dat er ook in de Beker van België mogelijkheden zijn voor kleine clubs.

Tegenwoordig komen de eersteklassers pas in de 1/16de finale in actie. Een format die al op veel kritiek kon rekenen en nu nog eens op de korrel wordt genomen door Spaenhoven. "Die oefenmatch tegen KV Mechelen bewijst dat toch? En het was niet dat KV getraind had die dag en vermoeid was. Nee, ze kregen zelfs een vrije dag als ze gewonnen hadden. We konden onze voet ernaast zetten. De laatste 20 minuten heb ik zelfs gespeeld met acht jongens van 18!", aldus Spaenhoven.

Voor hem het bewijs dat er voor kleine clubs mogelijkheden zouden zijn in de Beker. "Waarom gooien ze die eersteklassers niet weer meteen in de trommel? Dit is geen Beker meer hé. Het draait allemaal om geld. Kleine clubs zouden nog altijd iets kunnen betekenen, neem dat van mij aan. In 90 minuten is alles mogelijk. Er zijn genoeg voorbeelden uit het verleden. Maar dat kan blijkbaar niet meer."

In de lagere klasses zouden jongens ontdekt worden die in eerste kunnen verrassen - Urbain Spaenhoven

"En dat zou een mooie beloning zijn voor lagere clubs. Weet je wat dat betekent qua inkomsten als er eens een heel mooie affiche op het programma staat? Moesten KV Mechelen en Rupel Boom elkaar in de Beker treffen, dat is vol huis! Dat is meer dan een slok op een borrel voor een kleine ploeg."

En Spaenhoven is er ook zeker van dat de eersteklassers er hun voordeel mee kunnen doen. "Er zouden meer talenten ontdekt worden, want geloof me, er zit potentieel bij de kleinere clubs. Kijk, ik ga nu het voorbeeld nemen van mijn ploeg. Ik heb bij Rupel Boom twee jongens zitten die zo bij een eersteklasser mee kunnen. Niet bij de top, maar alles daaronder. Ze zouden verrast zijn door die jongens hun techniek en snelheid. Maar nee, liever naar het buitenland kijken. Moest ik ze zwart verven, zouden ze direct goed zijn...", lachte hij.