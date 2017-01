Wie komt de KRC Genk Ladies versterken? Doelvrouw gezocht!

Foto: © Jill Delsaux

De KRC Genk Ladies hebben vrijdagavond dan toch geen wedstrijd voor de boeg. Normaliter zouden ze spelen tegen OH Leuven, maar die wedstrijd werd opnieuw uitgesteld. Er is wel nog steeds een nijpend tekort aan keepsters.

Met Sofie Van Houtven is voorlopig alles goed en dat is een groot geluk voor de ploeg uit Genk, want verder zijn er verschillende problemen met de keepsters.

Zowel Chloë Bellavia als Celien Baeten zijn door een blessure nog steeds voor lange tijd onbeschikbaar. En dus zoekt Genk al eventjes naar een nieuwe keepster, wat mogelijk is omdat er een tekort aan doelverdedigsters is.

"We zoeken inderdaad nog steeds naar een keepster en willen die in 2017 graag vinden", klinkt het bij de Limburgse club. Wie interesse heeft, mag contact opnemen met de KRC Genk Ladies via 0472 99 02 65.