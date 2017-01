Club Brugge, Gent of Standard? 'Verstraete vertrekt (zo goed als zeker) naar deze club'

Foto: © photonews

Birger Verstraete (22) is een gewilde speler. Club Brugge, KAA Gent én Standard: die drie clubs zien wel wat in een samenwerking met de middenvelder van KV Kortrijk. Een lange transfersoap volgt er wellicht niet, want er lijkt al officieel nieuws omtrent een overgang op komst.

Volgens Het Laatste Nieuws staan Kortrijk en Gent namelijk op het punt om een deal te sluiten. Hannes Van Der Bruggen (23) heeft al een akkoord met De Kerels over een contract van 2,5 jaar. In ruil – en mits een opleg van een paar honderdduizend euro – krijgt Gent Verstraete.

Standard en Club Brugge hadden eveneens een oogje op de kuitenbijter van KVK, maar Gent zal wellicht het pleit winnen. Er is nog geen akkoord op clubniveau, maar beide clubs staan open voor de ruilactie. Tussen Verstraete en Gent worden ook geen problemen verwacht.