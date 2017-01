Coosemans zorgde voor dé comeback van 2016 na bijna twee jaar zonder competitieminuten: "De waarheid ligt op het veld"

Foto: © photonews

Bijna twee jaar mocht Colin Coosemans geen minuut onder de lat staan in de Jupiler Pro League. Nu is de goalie de koning te rijk bij KV Mechelen en zorgde hij met zes clean sheets in negen duels voor dé comeback van 2016.

"Dit is wat ik altijd voor ogen had", kijkt Coosemans bij Voetbalkrant.com tevreden terug op de jongste twee maanden. "Ik ben blij dat het nu zo goed gaat, zowel voor mij persoonlijk als het team. We staan nog nergens, maar het voelt goed om mee te surfen op het succes van de ploeg."

De jongste twee jaar zijn er veel dingen gebeurd, ook zaken waar ik geen vat op had - Colin Coosemans

De 24-jarige doelman viel van het ene uiterste in het andere. "De jongste twee jaar zijn er veel dingen gebeurd, ook zaken waar ik geen vat op had. De waarheid ligt op het veld. Ik ben blij met mijn prestaties die ik wil doortrekken in 2017, de rest is verleden tijd."

Voor Coosemans en Malinwa wacht nog een intense strijd richting play-off 1. "Je merkt dat andere clubs, met hogere budgetten, zich roeren op de transfermarkt. Zijn voelen meer de spanning, omdat het voor hen iets meer moet. Bij ons is het een kwestie van mogen en vooral héél graag willen", besluit de doelman.