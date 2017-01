Dit zijn de 10 genomineerden voor de Gouden Schoen

Foto: © Sevil Oktem

De Belgian Red Flames zijn op weg naar het EK 2017 in Nederland. Eerst zal een van hen nog een mooie, individuele prijs mogen incasseren op de Gouden Schoen op 8 februari.

Tien genomineerden werden gekozen. Alle tien zijn het (uiteraard) speelsters uit de kern van Red Flames. Het was voor HLN moeilijk om de knopen door te hakken, maar uiteindelijk zijn ze tot tien namen gekomen.

Daarbij geen Tine de Caigny - goed met Lierse en een transfer naar Valerenga versierd, Laura Deloose - back met grinta bij Flames én Anderlecht - of Lenie Onzia - kampioen in Nederland met Twente. Kiezen is nu eenmaal verliezen.

Wél op het lijstje van genomineerden: topfavorieten Janice Cayman en Tessa Wullaert. De ene won de Amerikaanse landstitel met WNY Flash, de andere speelde de Champions League-finale met Wolfsburg.

De volledige 10 (in alfabetische volgorde):