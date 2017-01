Debuteren in stijl, heet dat dan! Draxler bezorgt PSG de zege met klassegoal (mét beelden!)

Foto: © Photonews

Paris Saint-Germain heeft zijn kalenderjaar 2017 in de Ligue 1 op gang getrapt met een zuinige overwinning. PSG haalde het op het veld van subtopper Stade Rennes met het kleinste verschil, en dat dankzij nieuwkomer Julian Draxler.

Rennes en PSG leken een hele eerste helft lang af te stevenen op een 0-0-gelijkspel bij de rust, maar daar dacht Draxler duidelijk anders over. Vlak voor het rustsignaal opende de Duitse aanvallende middenvelder zijn conto bij de Franse topclub.

Toegegeven: het doelpunt van Draxler mocht er best wezen. De dure wintertransfer van PSG plaatste een strakke pass van ploegmakker Marco Verratti in één tijd in de verste hoek van het doel en buiten het bereik van doelman Costil. Doelpunten zagen we na rust niet meer, het bleef bij 0-1. Thomas Meunier maakte de 90 minuten vol bij PSG.