Westerlo blijft op oefenstage steken op een gelijkspel tegen Chinese tweedeklasser

KVC Westerlo gaf op de laatste speeldag voor de winterstop de rode lantaarn in de Jupiler Pro League door aan Moeskroen. Maar de Kemphanen zijn nog lang niet zeker van het behoud. In Spanje bereiden de troepen van Jacky Mathijssen zich voor op de spannende degradatiestrijd.

Westerlo vertoeft al een kleine week in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Gisteren oefenende Westel tegen de Chinese tweedeklasser Shanghai Shenxin. Eerder deze week klopte AA Gent een Chinese eersteklasser (Yanbian Funde) met maar liefst 11-0. Maar voor Westerlo liep de confrontatie met de Chinezen niet van een leien dakje.

Shangai kwam zelfs op voorsprong. Na onopzettelijk handspel van Matthys in de zestien kregen de Chinezen een strafschop, die niet werd gemist. Na rust maakte Ganvoula, die samen met tester Nikolic voorin speelde, wel nog gelijk. Met wat meer efficiëntie had Westerlo kunnen winnen, het bleef bij 1-1. In de slotfase was er nog een opstootje tussen beide ploegen nadat een Chinees hard doorging op Acolatse en die zich revancheerde met een duw. Beide spelers kregen rood.