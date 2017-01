Drie Tottenham-Belgen (en sublieme Kane) verpletteren West Brom, zware zorgen om huilende Vertonghen

Foto: © photonews

In Tottenham-West Bromwich werd het een namiddagje éénrichtingsvoetbal. De Spurs hadden in de eerste helft maar liefst 78 procent balbezit! Uiteindelijk werd het 4-0, waar West Brom nog tevreden mee mocht zijn.

Bij Tottenham stonden met Vertonghen, Alderweireld en Dembélé drie Belgen aan de aftrap. Aan de overzijde mocht Nacer Chadli aan de wedstrijd beginnen. Maar Chadli zag die eerste helft amper een bal in zijn buurt komen. Na twaalf minuten was het al prijs: de onvermijdelijke Harry Kane had de score al geopend door een bal in de linkerbovenhoek te jassen.

Dembélé was ronduit indrukwekkend.

En West Brom-verdediger McAuley stak nog een handje toe door de bal voorbij zijn eigen doelman te deviëren: 2-0 voor rust. En Tottenham verzwakte niet. Onder leiding van een ronduit indrukwekkende Dembélé gingen ze op zoek naar meer goals en kregen die ook. En weer was het Harry Kane, die zijn hattrick in vier minuten vervolledigde.

Kane zorgde voor een hattrick.

Eerst na een assist van Walker en daarna na een één-twee met Dele Alli. Chadli werd op het uur gewisseld. Grotere zorgen waren er echter om Jan Vertonghen, die van het veld geholpen moest worden. De blik op zijn gezicht en de tranen spraken boekdelen. Het zou wel eens heel erg kunnen zijn.