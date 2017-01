Eindelijk: daar is de Gouden Schoen voor vrouwen

We hebben er meer dan een halve eeuw moeten op wachten, maar anno 2017 is het dan toch zover: de Gouden Schoen voor vrouwen komt eraan. Wie wordt de eerste vrouwelijke Gouden Schoen?

Het zat al enkele maanden in de pijplijn, maar ook bij Het Laatste Nieuws hebben ze ingezien dat het vrouwenvoetbal in de lift zit en met rasse schreden op weg is dé hype van 2017 te worden.

En dus komen ze bij de krant nu ook met een Gouden Schoen voor vrouwen. Elke Belgische speelster komt daarvoor in aanmerking, ook de Flames die in 2016 sier maakten in het buitenland.

Een jury van 70 stemgerechtigden (oud-internationals, ex-bondscoaches, perskenners van het vrouwenvoetbal en de entourage van de Red Flames) mag zich nu buigen over de nominatielijst, daarna komen we op 8 februari te weten wie de prijs in ontvangst mag nemen.