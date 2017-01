Preud'homme over de winteraankopen: "Het vraagt tijd om hen onze manier van voetballen aan te leren"

Club Brugge focust zich na een vruchtbare stage in Spanje op het tweede deel van de competitie. Blauw-zwart ging deze winter nog op zoek naar versterking, want een tweede titel op rij is de doelstelling.

Preud'homme maakte op oefenstage in Spanje kennis met vier nieuwe speler. Vooral de Nederlander Lex Immers liet een goede indruk na. "Hij heeft heel veel ervaring en kwaliteiten. Hij zal snel klaar zijn. Of hij dan meteen in de ploeg komt? Je mag niet vergeten dat we nu aan de leiding staan dankzij de spelers die we al hadden", zegt Michel Preud'homme aan Sporza.

"Ik zal keuzes maken op basis van wat ik zie op training en wat ik nodig heb in bepaalde wedstrijden", aldus de T1 van Club. Naast Immers werden ook Horvath, Strandberg en Palacios aangetrokken om de concurrentie aan te scherpen. "Het vraagt tijd om hen onze manier van voetballen aan te leren. Vooral aan de jonge spelers, zoals Palacios, moet ik onze manier van verdedigen nog uitleggen. Dat is normaal", vindt Preud'homme.