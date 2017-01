Verloren zoon keert nu ook écht terug bij Sporting Lokeren

Foto: © Photonews

Sporting Lokeren bereidt zich in het Spaanse Orihuela voor op het tweede deel van het seizoen. De Waaslanders haalden met aanvaller Gary Martin een nieuwe aanvaller in huis, maar eigenlijk is er nog een 'nieuwkomer'.

Sinds de winterstage maakt Ayanda Patosi namelijk opnieuw écht deel uit van de Lokerse spelersgroep. De Zuid-Afrikaan moest een tijdje apart trainen om zijn conditie op te krikken, maar krijgt nu een nieuwe kans.

“Ik had een goed gesprek met Pato en hij begint weer van nul”, vertelde trainer Runar Kristinsson aan Het Nieuwsblad. De spelmaker speelt al sinds 2011 bij Lokeren. Patosi kende er al serieuze pieken, maar eveneens diepe dalen.