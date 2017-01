Voormalig jeugdinternational hoopt op speelkansen bij Beerschot-Wilrijk: "Maar de concurrentie is groot"

Beerschot-Wilrijk trapt vanavond tegen Dender het tweede luik van de competitie in eerste amateur op gang. Na zijn doelpunt op oefenstage tegen een Kazaschse eersteklasser hoopt Yan De Maeyer ook op kansen in officiële wedstrijden.

Yan De Maeyer scoorde in de slotminuten het enige doelpunt in de wedstrijd tegen FC Ordabasy. De 19-jarige flankverdediger heeft nog niet veel plezier beleefd aan zijn overstap van KV Mechelen naar KFCO Beerschot-Wilrijk. "Na mijn blessure die veel langer duurde dan aanvankelijk gedacht, was het moeilijk om een plaats af te dwingen. Ik had het daar eerst mentaal moeilijk mee", zegt De Maeyer op de clubwebsite.

"Gelukkig werd ik uitstekend opgevangen door de trainers en de medespelers. De concurrentie op de rechterflank is ook groot. Het seizoen duurt evenwel nog lang. Ik probeer zo hard mogelijk te werken om ook eens mijn kans te krijgen", blijft de jonge verdediger optimistisch.

Rust na stage

Na een intense stage ging het er de voorbije week op training iets rustiger aan toe, zegt De Maeyer. "Na terugkomst kregen we op woensdag vrij. Donderdag en vrijdag stond er telkens slechts één training op de agenda. De vermoeidheid is ondertussen uit de benen."

"Morgen proberen we tegen Dender alleszins om de drie punten thuis te houden. Het vertrouwen is volop aanwezig. Hopelijk kunnen we ons fans opnieuw tevreden stellen", besluit De Maeyer.