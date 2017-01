ARB Hamme eenvoudig door in de Beker van België

Veidec ARB Hamme mocht voor zijn eerste partij met inzet in 2017 meteen aan de slag in de Beker van België. In de 1/16e finales kwamen ze een tweedeklasser tegen en dat leverde niet al te veel problemen op.

Veidec ARB Hamme moest het in de 1/16e finales van de Beker van België opnemen tegen ZVK Mortsel, een middenmotor in tweede klasse. Het kwam snel op voorsprong via El Moussaoui.

Uiteindelijk zorgden doelpunten van Mirko Gajanovic (2) en Ishak Belhaj zelfs voor een zware 4-0 voorsprong bij de rust. Hoog tijd om de voet van het gaspedaal te doen.

In de tweede helft werd de match rustig uitgespeeld. Beide teams wisten nog twee keer te scoren: 6-2. In de 1/8e finales wacht op 3 februari LART Bruxelles.