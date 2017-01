"Het zou een regelrechte schande zijn voor Club Brugge én Anderlecht"

Foto: © Photonews

Als ex-speler en ex-trainer van zowel Anderlecht als Club Brugge heeft Hugo Broos altijd een duidelijke mening over beide clubs. Broos, die met Kameroen aantreedt op de Africa Cup, ziet ook de kleintjes weer goed spelen dit seizoen. Of zijn het de groten die het minder doen?

"Ik denk dat Club voor het tweede seizoen op rij de landstitel behaalt", stelde Hugo Broos in De Krant van West-Vlaanderen. "Maar ook Francky Dury levert opnieuw kwaliteit af. Hij was al eens dicht in de buurt bij een titel en misschien lukt het dit jaar wel écht."

Zou een stunt zijn als Essevee het kan halen

Al zou het ook geen goed nieuws zijn: "Neen, kijk maar naar Leicester City. Een kleine kampioen, die het nu moeilijk heeft. Ik weet niet of Zulte Waregem daarvoor gewapend is."

Bovendien zegt het volgens Broos ook meer over de favorieten: "Het zou een schande zijn voor Club Brugge én Anderlecht, want het zou ook veel zeggen over hun seizoen. Al zou het een stunt zijn als Essevee het kan halen."