Jana Coryn scoort opnieuw voor Lille

Foto: © photonews

Ook in het buitenland werd dit weekend opnieuw gevoetbald. Zo ook in het vrouwenvoetbal overigens. De dames van Lille hebben er opnieuw drie punten bij.

Coryn, Demeyere en Coutereels kwamen met Lille in actie tegen Reims. Het zou een nagelbijter worden voor de leider in de Ligue 2, want de bezoekers speelden aardig mee.

Toch was de wedstrijd bij de pauze eigenlijk al gespeeld, want Coryn en Vercruysse hadden voor een dubbele voorsprong gezorgd bij de pauze.

Na de koffie probeerde Reims nog, maar de overwinning kwam niet in het gedrang. Met 29 op 36 blijft Lille uiteraard helemaal bovenaan meedraaien met een grote voorsprong.