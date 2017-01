Mechelen en Melsele doen nog goede zaken

Foto: © KV Mechelen Dames

Het overzicht van de wedstrijden in het nationale voetbal was gisteren nog niet helemaal compleet, want er waren nog twee belangrijke wedstrijden later op de dag.

Zo won Melsele in eigen huis van Saint-Ghislain. Door die overwinning blijft Melsele ook in het spoor van Club Brugge in 2e klasse A: de kloof is nog steeds drie punten.

Op 25 februari 2017 is er het duel in Melsele tegen Club Brugge, mogelijk dat er dan wordt beslist over wie de titel gaat pakken in deze reeks. Elke misstap kan fataal zijn.

In tweede nationale B won KV Mechelen dan weer een belangrijk duel van OH Leuven B. Het werd uiteindelijk 2-1, waardoor Mechelen nu op en over Leuven naar de derde plek springt. De kloof met de leider is vijf punten.

