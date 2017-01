Messoudi is terug na maanden blessureleed: "Mentaal was dit een belangrijke wedstrijd"

Foto: © jan mees

Beerschot-Wilrijk is het nieuwe jaar begonnen zoals het 2016 had beëindigd: met een overwinning. De Kielse Ratten klopten Dender in een spektakelarme wedstrijd, maar voor Mo Messoudi was het toch een speciale avond.

Het was al van 10 september geleden dat kind aan huis Mohamed Messoudi nog eens aan de aftrap verscheen van een competitiewedstrijd op het Kiel. De 33-jarige middenvelder viel op de tweede speeldag in de wedstrijd tegen Patro Eisden al vroeg uit met een kuitblessure. Die vervelende kuiten (eerst links, dan rechts) hebben hem zowat de hele heenronde gekost.

Maar tegen Dender speelde 'Mo' ruim 70 minuten mee. Door de blessure van Tom Pietermaat verscheen hij sneller dan verwacht terug in de basis. "En ik had zelfs het gevoel dat ik de wedstrijd kon uitspelen", klonk hij achteraf tevreden. "Maar ik begrijp wel dat de coach me naar de kant heeft gehaald. Deze avond was voor mij vooral mentaal belangrijk: de vorige twee keer dat ik op het Kiel op het veld stond, viel ik geblesseerd uit."

Niet alles liep perfect, maar ik kan toch terugblikken op een goede wedstrijd.

Sterk Dender

"Ik heb er hard voor gewerkt om hier terug te staan en ik moet ook de medische en de technische staf bedanken", zei een opgeluchte Messoudi, die een meer dan degelijke indruk naliet. "Ik denk dat ik toch een paar mooie kansen heb gecreëerd en ik toonde veel lef. Niet alles liep perfect, maar ik kan toch terugblikken op een goede wedstrijd."

Het bleef uiteindelijk bij een krappe 1-0 tegen een goed voetballend Dender. "In het eerst kwartier leek het alsof het een gemakkelijke avond zou worden, maar nadien konden we ze niet meer zo goed onder druk zetten. De zware stage zal daar misschien wel een rol in hebben gespeeld, maar ik wil ook graag Dender complimenteren. Dat is zeker geen slechte ploeg, ze speelden met veel lef."