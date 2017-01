Na Beerschot-Wilrijk opnieuw een ambitieus project voor Urbain Spaenhoven

Foto: © Stefan Lambrechts

Urbain Spaenhoven had bij Beerschot-Wilrijk drie jaar een ambitieus project in handen en dat sloot hij af met evenveel promoties. Nu heeft hij een nieuw gevonden: met Rupel Boom opnieuw werken richting hogerop.

Spaenhoven heeft met Rupel Boom momenteel een vijfde plaats in handen in de tweede amateurreeks B, wat op zich al een prestatie is. "Je moet weten dat Rupel Boom vorig seizoen nooit de linkerkolom in beeld had", aldus de trainer. "We wisten dat we een nieuw team op poten moesten zetten en dat het dit jaar niet makkelijk zou worden. Maar we willen Rupel Boom terug op de voetbalkaart zetten."

En daarvoor is geld nodig. "Maar we gaan de nodige stappen zetten via enkele privémensen die voor volgend seizoen hun woord al gegeven hebben. We hebben al een aardig potentieel dit seizoen en dat kunnen we dan nog versterken. En we hebben al geen diepe spits meer nodig, want met Jason Adesanya hebben we een topper in huis."

De manier waarop we voetballen is voor mij ook belangrijk

En Spaenhoven blijft trouw aan zijn stijl. "En dat is ook niet makkelijk in de reeks waarin we spelen. De manier waarop we voetballen is voor mij echter ook belangrijk. Volgend seizoen moeten we spelers halen die met die druk omkunnen."