Trebel charmeert nieuwe fans: "Tegen Anderlecht zeg je niet 'nee'"

Adrien Trebel is de nieuwe middenvelder van Anderlecht. Lang leek hij op weg naar AA Gent, maar dat draaide dus in de soep. De fans van Standard hadden hem liever bij de Buffalo's gezien, want een overstap naar de aartsrivaal ligt bijzonder gevoelig in Luik.

Maar voor AA Gent is het ook een pijnlijke zaak, want Hein Vanhaezebrouck had eigenlijk gerekend op de nieuwe middenvelder. Hij had zelfs al een deel van zijn medische testen gedaan, tot Herman Van Holsbeeck ineens aan de lijn hing. Trebel zijn keuze was daarop snel gemaakt, maar hij beseft dat het een controversiële is.

"Ik wil het bestuur van AA Gent en Hein Vanhaezebrouck bedanken voor hun interesse. Ze gaven me het gevoel dat ze me écht wilden. Maar als Anderlecht belt, zeg je niet nee. Dit is de grootste club van het land. Mijn keuze was dan ook snel gemaakt", zegt hij in HLN.