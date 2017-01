Degryse looft Anderlecht na transfer: "Topwerk"

Foto: © photonews

Er zijn er voor, er zijn er tegen, maar iedereen zal wel een mening hebben over de transfer van Adrien Trebel naar Anderlecht. Alle emoties opzijgeschoven, kan je echter maar tot één conclusie komen, vindt Marc Degryse. Het is gewoon een heel goeie transfer van paars-wit.

De analist laat aan duidelijkheid dan ook niets te wensen over in HLN. "Trebel - simpelweg een héél goeie speler - zal op korte termijn een impact hebben op het spel van Anderlecht. Daar ben ik van overtuigd. Anderlecht had nog geen middenvelder met zijn profiel in de selectie. In dat opzicht zal hij een perfecte aanvulling zijn op Youri Tielemans en Leander Dendoncker. En dat laatste kan ik niet over Stéphane Badji zeggen..."

Hij kan ook een onmiddellijke impact hebben op het spelniveau, denkt de ex-speler van paars-wit. "Anderlecht wil dominant voetballen. De voorbije weken lukte dat nauwelijks, maar met Trebel zou dat beter moeten lopen. Niet alleen is Trebel sterk in balbezit, ook bezit hij het volume om de tegenstander op te jagen en druk vooruit te zetten."

Belangrijk in de titelstrijd

"Het enige nadeel is zijn gebrek aan lengte, maar Walem en Zetterberg waren ook niet van de grootsten. Bij Anderlecht zal áltijd de nadruk liggen op voetbal op de grond. En net daarom denk ik dat Trebel, die ook rust aan de bal bijbrengt, belangrijk kan worden in de titelstrijd. Nee, dit is gewoon topwerk!"