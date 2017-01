Barcelona en Atlético hebben al een vrouwenteam, Real op komst

Foto: © photonews

Barcelona speelde dit seizoen in de Champions League bij de vrouwen, van een vrouwenploeg van Real Madrid is er vooralsnog geen sprake. En dat is toch een beetje vreemd.

Van de 20 ploegen in La Liga hebben er amper 4 ploegen nog geen vrouwenteam. Getafe, Las Palmas en Celta Vigo zijn de drie andere teams die nog geen vrouwenteam hebben, maar dat de Koninklijke nog geen vrouwenteam heeft? Vreemd.

Een groep vrouwelijke fans van Real heeft vorige zomer al zijn ongenoegen geuit: "We zijn benieuwd of een team van de grootorde van Real Madrid, toch top in de wereld, doof kan blijven voor het feit dat de vrouwen helemaal in de voetbalwereld zijn geïntegreerd."

En ondertussen weet de Spaanse pers (Marca meer bepaald) dat er in de luwte alvast wordt gewerkt aan een vrouwenteam. Benieuwd of er tegen volgend seizoen een team op poten staat ...