Hazard geeft Batshuayi raad al is die niet éénduidig: "Best uitgeleend, maar..."

Michy Batshuayi zit in een moeilijk parket bij Chelsea. De aanvaller krijgt maar geen kansen, zelfs nu Diego Costa er niet bij loopt. Eden Hazard zit met een dubbel gevoel over zijn situatie.

Afgelopen weekend kreeg Batshuayi maar een handvol minuten, terwijl Antonio Conte toch geen andere diepe spitsen ter beschikking had. Voor Eden Hazard zou hij misschien beter andere oorden opzoeken voor zes maanden, maar anderzijds wil hij ook dat hij blijft.

“Als speler van de Rode Duivels zou ik zeggen dat hij best wordt uitgeleend”, aldus Hazard. “Maar als ik mijn petje van Chelsea opzet, zeg ik dat hij best blijft. Want ik ben er zeker van dat hij hier nog belangrijk kan zijn.”