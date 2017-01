Ex-aanvoerder van Beerschot-Wilrijk ging met Dender onderuit op het Kiel: "Gevoel dat er meer inzat voor ons"

Foto: © jan mees

Hannes Meeus keerde zaterdag voor het eerst terug naar het Kiel. De 24-jarige centrale verdediger was vorig jaar nog aanvoerder van Beerschot-Wilrijk, maar speelt dit seizoen bij Dender. Meeus verloor met zijn nieuwe ploeg met het kleinste verschil van de autoritaire leider.

Verliezen op bezoek bij Beerschot-Wilrijk: het is - zeker dit seizoen - geen schande. En toch was Dender-verdediger Hannes Meeus teleurgesteld na afloop van de eerste competitiewedstrijd sinds de winterstop. "Ik vond dat er mogelijkheden lagen voor ons", zegt de ex-speler van Beerschot-Wilrijk. "Alleen in het eerste kwartier werden we echt overklast."

"Maar nadien heeft Beerschot niet zoveel kansen meer gecreëerd. Wij kregen zelfs de beste kans van de wedstrijd", vindt Meeus. "Normaal mist Ignazio (Cocchiere, red.) zo'n bal nooit. We hadden dus wel degelijk het gevoel dat er meer inzat. Je zag ook nadien de paniek bij Beerschot. Ze speelden soms erg slordig."

De teleurstelling na mijn pijnlijke vertrek is intussen wat overgewaaid.

Play-off ambities met Dender

Het werd uiteindelijk een uitputtingsslag. "Fysiek zijn ze ijzersterk, dat verschil voel je. Wij zaten de laatste 20 minuten van de wedstrijd echt op ons tandvlees terwijl zij gewoon op hetzelfde tempo bleven voetballen", aldus Meeus, die blij was dat hij nog eens op het Kiel mocht spelen. "De teleurstelling na mijn pijnlijke vertrek is intussen wat overgewaaid."

De jonge verdediger beseft dat hij moeilijk een basisplaats had kunnen claimen met jongens als Jan Van den Bergh en Arjan Swinkels in de kern. "Al had ik het graag willen meemaken, ik denk dat mijn niveau zeker omhoog zou gegaan zijn. Maar het is nu zo. Wat de ambities van Dender zijn? In het begin van het seizoen hoopten we op een plekje in de middenmoot, maar na de transfers van Sterckx en Tarfi (die pas in oktober bij de club tekenden, red.) mikken we toch op een plaats in de top-4", besluit Meeus. Zo zit er misschien nog een tweede terugkeer naar het Kiel in voor de voormalige kapitein van Beerschot-Wilrijk.