In de voetsporen van Hazard, Mirallas en Origi? 'Lille wil vergeten Belg strikken'

Lille OSC lijkt van plan om nog eens een Belg in huis te halen. In een recent verleden maakten Divock Origi, Eden Hazard en Kevin Mirallas nog het mooie weer bij de Noord-Franse club, maar nu is het al een tijdje wachten op een succesvolle Belg.

Daar komt mogelijk deze maand nog verandering in. Volgens La Dernière Heure is Lille van plan om David Henen weg te halen bij Everton. De 20-jarige Belg komt er niet in actie en is op zoek naar een club die hem meer speelminuten kan garanderen.

Lille lijkt in Henen te geloven en zou zelfs van plan zijn om het voormalige jeugdproduct van RSC Anderlecht een contract van vijf seizoenen aan te bieden. Hoeveel Henen precies moet kosten, is niet duidelijk.