Gent zit in hoek waar klappen vallen: "Als het zo zit, blijft Verstraete hier"

AA Gent is dringend op zoek naar middenvelder(s). Het mislopen van Adrien Trebel was een eerste slag, maar nu dreigen ze ook naast Birger Verstraete te grijpen. Om exact dezelfde reden trouwens...

Verstraete zou in een ruildeal met Hannes Van der Bruggen gebruikt worden, maar Kortrijk wil daarbovenop nog een fors bedrag. Maar wat Gent tot nu toe bood, was niet genoeg. "Ruim ontoereikend", zegt Matthias Leterme, algemeen directeur van KVK, daarover in Het Nieuwsblad. "Verstraete is een jeugdinternational die hier alles speelt, terwijl Van der Bruggen geen basisspeler is in Gent."

"Dan moet je met een pak meer geld over de brug komen. Als het zo zit, willen we Verstraete liever hier houden en zijn contract verlengen." Een verhaal dat wel nog niet geschreven is, want Gent wil ook Verstraete niet mislopen.