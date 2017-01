Standard stuurt opnieuw een huurling van Monaco vervroegd terug naar het prinsdom

De exodus bij Standard gaat voort. Met Adrien Trebel en mogelijk ook nog Ishak Belfodil zien de Rouches twee sterkhouders vertrekken. Ook de gehuurde Elderson Echiejile verlaat Sclessin. De Nigeriaanse linksachter kreeg nauwelijks speelgelegenheid en keert terug naar Monaco.

Elderson Echiejile kwam de voorbije maanden slechts met mondjesmaat aan spelen toe bij de Rouches. Standard heeft dan ook besloten om het lopende huurcontract stop te zetten, zo meldt de club op de eigen website. Elderson speelde 51 interlands voor Nigeria en won in 2013 met zijn land de Africa Cup, maar kon bij Standard nooit overtuigen.

De 28-jarige Nigeriaan mocht in de competitie zes keer opdraven, voornamelijk als linksachter. Opmerkelijk: in december stond hij nog drie keer de hele wedstrijd tussen de lijnen. Maar desalniettemin heeft trainer Aleksandar Jankovic de ervaren Elderson blijkbaar niet meer nodig. Het is - na Farès Bahlouli - al de tweede huurling van Monaco die door Standard vroegtijdig terug naar het Prinsdom wordt gestuurd.