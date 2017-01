Standard in lastig parket, want... ze willen shoppen bij AA Gent

Foto: © photonews

Standard heeft middenvelders nodig nu ook Adrien Trebel weg is. Het middenveld was immers al voor de winterstop een probleempunt. Maar kunnen de Rouches hun targets nog halen?

Want één van die targets is op te halen bij AA Gent, die ze toch een serieuze pad in de mand gezet hebben door Trebel uiteindelijk aan Anderlecht te verkopen. Rob Schoofs zou betrokken worden in de deal tussen Gent en Standard, maar aangezien die nu niet doorgaat, moet Standard bieden op Schoofs.

En wedden dat Gent daar niet makkelijk over gaat doen? Voor Schoofs zou het alvast wel een goeie oplossing zijn, want hij zit bij Gent niet echt in de bovenste schuif van Hein Vanhaezebrouck.