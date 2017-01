Krijgt getouwtrek om Adrien Trebel pittig vervolg? 'AA Gent laat nu zijn oog vallen op ex-middenvelder van Club Brugge en... Anderlecht'

Niet AA Gent, maar wel Anderlecht ging zondag met Adrien Trebel aan de haal. De Brusselaars hebben plots keuze te over op het middenveld. Standard en de Buffalo's niet.

Birger Verstraete (KV Kortrijk) lijkt op weg naar de Ghelamco Arena, maar Gent zet nog hoger in. Zo is namelijk Vadis Odjidja in beeld, aldus Het Laatste Nieuws. De 27-jarige middenvelder verhuisde in de zomer naar Legia Warschau, waar hij verkozen werd tot de beste speler van de heenronde in de Poolse eerste klasse.

Bij Legia zette Odjidja zijn carrière weer op de rails, wat hem goede scoutingsrapporten opleverde. En dus is het niet ondenkbaar dat de voormalige speler van Club Brugge en Anderlecht naar Gent trekt. In de Arteveldestad begon hij zijn carrière op vijfjarige leeftijd.

Prille interesse

De Gentse interesse is nog pril, zo bekijkt de club of Odjidja trek heeft in een terugkeer en of hij financieel haalbaar is. De voormalige Rode Duivel ligt bij Legia immers nog tot medio 2018 onder contract. Voorlopig vond er tussen beide partijen nog geen contact plaats.