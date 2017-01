AA Gent speurt verder naar plan B voor Trebel: naast Odjidja zijn ook voormalig doelwitten en ex-Rode Duivel in beeld

Foto: © photonews

AA Gent heeft nog twee weken om zijn felbegeerde middenvelder naar de Ghelamco Arena te halen. De Buffalo's mikken op meerdere paarden om hun slag alsnog thuis te halen.

Bij Gent is namelijk Vadis Odjidja in beeld. (Dat verneemt u HIER) De middenvelder van Legia Warschau is echter niet de enige bekende naam die nu boven de Arteveldestad circuleert.

Ook ex-speler Guillaume Gillet zou vanwege zijn polyvalentie een opportuniteit zijn, aldus Het Nieuwsblad. De voormalige Rode Duivel kon naar China, maar tot een deal met broodheer kwam het niet. De vraag is wat de Franse laagvlieger met onze landgenoot van plan is.

Oude bekenden

Een andere optie is dat Gent voormalige doelwitten van onder het stof haalt. Zo mikte de eenmalige landskampioen eerder op Damien Marcq (Charleroi). Daarnaast informeerde het nog eens tevergeefs naar Alexander Fransson, de middenvelder die een jaar geleden al belangstelling genoot.