Bayern München heeft een masterplan: 'Absolute sterkhouder voor 80 miljoen euro wegkapen bij concurrerende grootmacht'

Foto: © Photonews

Bayern München wil deze zomer nog eens het grove geschut bovenhalen. De Duitse Rekordmeister hoopt op Europees niveau weer te concurreren met Barcelona en Real Madrid en zet hiervoor zwaar in.

De topclub uit Beieren wil in de zomer maar liefst 80 miljoen spenderen en dat aan één specifieke speler: Marco Verratti. Dat schrijft de Franse krant Le Parisien dinsdag.

De controlerende middenvelder van 24 is intussen aan zijn vijfde seizoen bezig in de lichtstad. De jongste transferperiodes werd zijn naam telkens in verband gebracht met een andere Europese grootmacht, en nu dus ook.

Bayern zal wel degelijk met een smak geld oer de brug moeten komen. Verratti ligt immers nog tot medio 2021 onder contract bij PSG.