Oefenwedstrijd Tienen op de helling

Foto: © Jill Delsaux

De EVA's uit Tienen sloten 2016 af met amper twee puntjes in de Super League. Dat moet beter kunnen in het nieuwe jaar én dus werd er een oefenwedstrijd ingelast. Maar ...

Normaliter zou er woensdagavond om 20 uur een oefenwedstrijd zijn tussen EVA's Tienen en WS Woluwe. De Brusselse club doet het goed in eerste nationale en wilde zich wel eens meten met een team uit de Super League.

Maar zover lijkt het nu toch niet te komen. Door de aanhoudelijke sneeuwval en vorst is het veld van Tienen niet of nauwelijks bespeelbaar. Meer dan waarschijnlijk gaat de wedstrijd dus niet door.

Tienen zit niet meer in de Beker van België, dus spelen ze hun volgende wedstrijd op 31 januari in de competitie op bezoek bij OH Leuven, momenteel vijfde in de stand.