Genk na de 'coup' met Schrijvers: "We zijn klaar op de transfermarkt"

Foto: © photonews

KRC Genk haalde vandaag Siebe Schrijvers terug naar de Luminus Arena. En daarmee is het transferhuiswerk van de Limburgers af. Dat zegt alvast algemeen directeur Patrick Janssens.

Janssens gaf voor de bekermatch tegen Oostende een interview aan Play Sports. Met José Naranjo en Sander Berge haalden ze nog wat jong talent binnen en dat zou genoeg moeten zijn. Van Berge verwacht hij zelfs al veel dit seizoen. "Berge zal zijn visitekaartje nog afgeven. Zijn potentieel is enorm", aldus Janssens. "Naranjo? Dat zal nog even duren, want hij mist competitieritme."

En dus zijn de geblesseerde spelers vervangen en is Genk versterkt. "We denken klaar te zijn", zegt Janssens. "Maar we moeten altijd klaar zijn voor een opportuniteit. De belangrijkste posities zijn intussen wel ingevuld."