Wie nog op veel transfers rekent bij Anderlecht... zal bedrogen uitkomen

Anderlecht heeft met Kiese en Trebel twee inkomende transfers gedaan voor de A-ploeg. Dauda is een versterking voor de beloftenkern. Maar wie denkt dat er de komende dagen nog veel gaan bijkomen, zal inderdaad bedrogen uitkomen.

De extra middenvelder in plaats van Stéphane Badji was de prioriteit voor René Weiler, die zijn bestuur nu gerust gaat laten. Een nieuwe doelman mag, maar enkel als hij opmerkelijk beter is dan Frank Boeckx. In die optiek zou Salvatore Sirigu wel nog in het plaatje passen. Maar verdedigers of aanvallers? Nee, dat hoeft u echt niet meer te verwachten bij paars-wit. Weiler vindt zijn kern nu al te groot en wil er geen balast meer bij.

De Zwitser ziet zijn ploeg steeds meer naar zijn visie voetballen en denkt ze tegen de play-offs zo ver te hebben dat het geheel er staat. Voor de wintermercato had hij drie wensen: een doelman, een middenvelder en een aanvaller om Harbaoui te vervangen. Met Kiese kreeg hij het andere profiel dat hij in de zomer al zocht en vroeg aan Herman Van Holsbeeck. Met Trebel een middenvelder die Tielemans en Dendoncker op de toppen van hun tenen moet houden en zijn voet durft zetten op het veld.

Delcroix, een openbaring

Nog een doelman ja, maar dat hoeft niet per se indien er geen echte meerwaarde gevonden kan worden. Verdedigers? Nee, met Spajic-Nuytinck heeft hij een duo dat al bewees samen te kunnen spelen en de afwezigheid van Kara Mbodji kan opvangen. Daarnaast heeft hij ook nog Deschacht, Dendoncker in noodgevallen, Wout Faes én Hannes Delcroix, de ontdekking van de stage in La Manga. Weiler had hem nog nooit zien spelen, maar was duidelijk onder de indruk.