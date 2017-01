Malinovsky, Man van de Match: "Goed resultaat, maar het kon beter hé..."

Foto: © photonews

Racing Genk had al met anderhalf been of zelfs twee benen in de finale van de Beker van België kunnen staan. Maar de Limburgers misten een resem aan kansen. "We kunnen beter", zei uitblinker Malinovsky.

Ruslan Malinovsky werd uitgeroepen tot 'Man van de Match'. Na een zware knieblessure en zes maanden revalidatie staat de Oekraïnse middenvelder er meteen terug. "Dit doet deugd nadat ik zo lang niet speelde. Het was een moeilijke wedstrijd voor beide ploegen, zeker in die kou.

Malinovsky was de enige die de netten kon vinden bij Genk. "Mijn goal? Je ziet dat het veld wat bevroren is. Ik wist dat de bal hard ging stuiten en dus probeerde ik het maar. Een beetje geluk was er ook mee gemoeid. Spijtig genoeg konden we geen van die andere kansen afwerken. We hadden er nochtans genoeg. We hebben wel een goed resultaat, maar het kon beter. We speelden niet slecht, maar bij de tegengoal was de concentratie wat zoek. Ik hoop dat we nog beter kunnen spelen."