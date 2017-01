Gent zit niet stil: 'Nog een middenvelder op weg naar Ghelamco Arena'

De transfermolen bij Gent lijkt na het missen van Trebel niet stil te vallen. Na het aantrekken van Verstraete en het uitwuiven van Van Der Bruggen, richt het z'n pijlen opnieuw op de Zweedse markt.

Volgens Het Laatste Nieuws is Tesfaldet Tekie op weg naar AA Gent. De in Eritrea geboren Zweedse middenvelder van negentien zou iets meer dan anderhalf miljoen euro moeten kosten. Hij volgt in het rijtje Johansson, Rinne en Kujovic.

Die Zweden gingen hem al voor in het Ghelamco Arena-tijdperk. Nog geen enkele werd echt een succes. Tekie weet dus wat hem te wachten staat. Hij speelde ondanks zijn jonge leeftijd al 32 wedstrijden voor het eerste elftal van IFK Norköpping. Hij kwam ook al vijf keer uit voor de Zweedse U19.