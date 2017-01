Afrika Cup: Ovono slikt opnieuw vreemd doelpunt, Aubameyang redt Gabon

Foto: © Photonews

Op de Afrika Cup zijn we intussen toe aan de tweede speelronde. Gastland Gabon kwam woensdagavond in actie, maar slaagde er ook tegen Burkina Faso niet in om de drie punten te pakken.

Gabon-Burkina Faso 1-1

Halverwege de eerste helft werd Gabon koud gepakt op de counter. Nakoulma hield twee verdedigers af en verraste KV Oostende-doelman Didier Ovono met een zacht schotje. Toegegeven: de defensie van Gabon zag er niet goed bij het tegendoelpunt.

Een kwartier later bracht Pierre-Emerick Aubameyang zijn land langszij. De aanvaller van Borussia Dortmund lokte een strafschop uit en zette die vervolgens zelf om. Na de pauze volgden er geen doelpunten meer, en zo blijft Gabon voor de tweede opeenvolgende match op een gelijkspel steken.

Pierre-Emerick Aubameyang Penalty Goal(Equaliser) | Gabon vs Burkina Faso | January-18-2017 (GMT+3): https://t.co/Ul7jkwsSpr via — Oston Code Cypher (@TimOston) 18 januari 2017

{INSERT_MATCHES_TODAY}