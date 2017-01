Ex-Buffalo verkozen tot beste speler van Noord- en Midden-Amerika

De Costaricaan Bryan Ruiz is tot beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben in 2016 uitgeroepen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de voormalige vleugelspits van AA Gent, nu bij Sporting Lissabon aan de slag, de prijs krijgt van de continentale bond Concacaf.

De 31-jarige Ruiz was afgelopen seizoen een bepalende speler bij Sporting, dat tweede werd in de Portugese Primeira Liga. Met Costa Rica plaatste hij zich voor de laatste kwalificatieronde voor het WK 2018.



Ruiz speelde van 2006 tot 2009 voor Gent. Via Twente, Fulham en PSV kwam hij in 2015 bij Sporting terecht. In Portugal trof hij vorig seizoen acht keer raak, dit seizoen staat zijn teller op één competitiedoelpunt. Ruiz maakte ook twee belangrijke goals in de kwalificatiecampagne van zijn land voor het WK 2018 in Rusland.