Huisanalist Losada over de (zoveelste) wedergeboorte van de 3-5-2: "Enorm belangrijke rol voor flankspelers"

Foto: © photonews

Chelsea en Tottenham maken op dit moment veel indruk in de Premier League. Beide teams treden aan in het 3-5-2 systeem, dat schijnbaar een wedergeboorte meemaakt. Voetbalkrant-huisanalist Hernán Losada is fan.

Antonio Conte hanteerde het eerder al succesvol bij Juventus en de Italiaanse nationale ploeg en introduceert het nu ook in Engeland: de 3-5-2. "Het voordeel van een 3-5-2-formatie is dat je de breedte van het veld maximaal kan gebruiken", opent Losada. "Je weet dat er altijd iemand tegen de lijn zal plakken. De flankspelers zijn dan ook enorm belangrijk als je zo wil spelen. Bij Chelsea zijn dat Marcos Alonso (die zaterdag nog twee keer scoorde tegen Leicester, red.) en Victor Moses, bij Tottenham Danny Rose en Kyle Walker."

Ook Zinedine Zidane waagde zich zondagavond in Sevilla voor het eerst aan de 'Conte-formatie'. "Daar waren het Marcelo en Carvajal die de hele flank bestreken. Maar ook de diepste spits heeft een niet te onderschatten rol. Hij moet balvast zijn, goed kunnen kaatsen en voor de nodige diepgang zorgen. Daarnaast heb je een tweede aanvaller nodig die mee druk naar voor kan zetten, maar eigenlijk een middenvelder is. Zoals Hazard in het systeem van Conte", aldus Losada.

Op de flank moeten er in verdedigend opzicht goede afspraken gemaakt worden in een 3-5-2.

Nadelen en Argentijnse origine

Heeft het systeem dan geen nadelen? "Toch wel. Vooral op de flank moeten er in verdedigend opzicht goede afspraken gemaakt worden. Als de back van de tegenstanders mee oprukt, moet je vermijden dat je in een 1 tegen 2 situatie komt. In dat geval moet één van de middenvelders bijspringen of één van de drie centrale verdedigers de hoogste man opvangen."

Carlos Bilardo was de eerste die met de 3-5-2 formatie op revolutionaire wijze experimenteerde in aanloop naar het WK 1986. De toenmalige Argentijnse bondscoach vulde het systeem in zoals Conte en Pellegrini dat vandaag ook doen: met een spelmaker als ‘valse’ tweede spits. Maradona zou Argentinië twee jaar later in die vrije rol de wereldtitel schenken. "En in het begin van deze eeuw heeft Marcelo Bielsa het terug geïntroduceerd. De 3-5-2 werd zo weer immens populair in Argentinië", weet Losada.

"Ik denk dat in de toekomst meer en meer ploegen het systeem zullen uitproberen.

Losada denkt dat de 3-5-2 ook andere trainers en clubs opnieuw zal inspireren. "Ik denk dat in de toekomst meer en meer ploegen het systeem zullen uitproberen. Maar je moet er natuurlijk wel de juiste spelers voor hebben en er vervolgens talloze uren op trainen vooraleer je weet wat je moet doen in balbezit en balverlies."