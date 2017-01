Nederlandse journalist over Immers: "In permanente staat van oorlog met de bal"

Lex Immers is één van de nieuwe gezichten bij Club Brugge. De Nederland heeft in eigen land voor- en tegenstanders. De Nederlandse sportjournalist Thijs Zonneveld is wel om een heel aparte reden fan van Immers.

"Ik ben Lex Immers-fan omdat hij er geen hout van kan. Lex verkeert in permanente staat van oorlog met de bal (dat rotding luistert nooit naar hem), Lex mist iedere wedstrijd vier kansen uit de categorie Die Had Mijn Schoonmoeder Nog Wel Gemaakt, Lex trapt in zijn eigen schijnbewegingen en Lex z’n haar ziet er (zeker naast dat van Pellè) uit alsof het geknipt is met een grasmaaier. Hoe hij ooit als nummer 10 in De Kuip terecht is gekomen is een raadsel", schreef Thijs Zonneveld in een column die door Sport/Voetbalmagazine vanonder het stof werd gehaald.



"Als je de loopbaan van Lex Immers tien keer overdoet, dan wordt hij negen keer marktkoopman, vakkenvuller of beroepswerkloze in plaats van voetballer. Dan had hij op zondag gewoon met een lamgeslagen biertje en een lauwe kroket op de tribune gestaan, en niet op het veld. Maar juist daarom ben ik diehardsupporter van Lex. Sterker nog: ik ben een beetje Lex. En nog sterker: wij zijn allemáál een beetje Lex. Lex beleeft de jongensdroom die iedere voetbalsupporter ergens diep van binnen heeft: hij is van de tribune gehaald en ze hebben ‘m een shirt en een paar voetbalschoenen gegeven."