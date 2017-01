Globetrotter Saintfiet neemt al na een maand ontslag bij Trinidad & Tobago: "Nog nooit met zulke onprofessionele mensen samengewerkt"

Na amper 35 dagen hield onze landgenoot Tom Saintfiet het al voor bekeken als bondscoach van Trinidad & Tobago. De ervaren trainer werkte al in verschillende landen en continenten, maar stond toch versteld van wat hij in het Caribische land meemaakte.

Tom Saintfiet (43) was in zijn avontuurlijke trainersloopbaan al bondscoach van achtereenvolgens Namibië, Zimbabwe, Ethiopië, Jemen, Malawi, Togo en Bangladesh. Begin december koos hij voor een nieuwe uitdaging bij Trinidad & Tobago. Maar na iets meer dan een maand nam Saintfiet er alweer ontslag. "Ik had er een professionele omkadering verwacht, maar dat viel dik tegen", zegt Saintfiet aan Voetbalkrant.

De Caribische eilandengroep nam in 2006 onder leiding van de Nederlander Leo Beenhakker nog deel aan het WK in Duitsland en staat momenteel 83ste op de FIFA-ranking. Het land is overigens nog in de running voor deelname aan het WK 2018. "Op papier heeft Trinidad ook erg goede voetballers", vindt Saintfiet. "Jammer genoeg heb ik de profspelers die in het buitenland actief zijn nooit gezien."

Er waren problemen met paspoorten, met registraties en zelfs met de wedstrijdbladen.

Onprofessionele samenwerking

"Ik organiseerde eind december een oefenstage in Nicaragua, maar had geen professionele teammanager ter beschikking. Van de 30 spelers die ik had opgeroepen, kwamen er 17 niet opdagen. De bekendste spelers, zoals Khaleem Hyland van Westerlo en Levi Garcia van AZ Alkmaar, werden niet vrijgegeven door hun club, maar anderen werden zelfs niet eens uitgenodigd. Dat is nochtans de taak van de bond en de teammanager. Uiteindelijk speelde ik alleen met een hoop onervaren jongens uit de eigen competitie", klinkt het bij Saintfiet.

"Als de Rode Duivels hun vijftien beste spelers moeten missen, dan kunnen ze dat nog opvangen. In een klein land als Trinidad & Tobago is dat enorm moeilijk. Ik moest het met een C-team doen", jammert Saintfiet. "Er waren problemen met paspoorten, met registraties en zelfs met de wedstrijdbladen. Ik heb als bondscoach nog nooit met zulke onprofessionele mensen moeten samenwerken. Daarom heb ik er mijn ontslag gegeven."

Ik sta zeker open voor een avontuur in België.

En wat nu? Waar zal Saintfiet in de nabije toekomst werken? "Veel mensen beoordelen me nu op mijn laatste jobs, maar ik wil eigenlijk erg graag back to basics gaan. Dat wil zeggen: ergens op lange termijn iets neerzetten. Of dat in België zou kunnen? Ik heb in het verleden al met KV Kortrijk, Cercle en Lierse gesproken. Ik sta zeker open voor een avontuur in België. Ik heb alleszins mijn buik vol van al die korte opdrachten", besluit de Belgische globetrotter.